Миллионам людей была объявлена эвакуация из-за тайфуна «Шаньшань», который обрушился на юго-запад Японии. Сильный ветер и проливной дождь привели к отключению электричества, нарушению воздушного сообщения и закрытию крупных заводов.

По меньшей мере трое погибли и десятки получили травмы в результате стихийного бедствия. Власти предупреждают, что оно может стать одним из самых сильных за всю историю ураганов в этом регионе.

Компания Toyota приостановила работу всех своих заводов из-за урагана, в то время как другие автопроизводители Nissan и Honda, а также компании по производству полупроводников Renesas, Tokyo Electron и Rohm временно остановили производство только на некоторых заводах.

По данным метеорологического агентства, в 15:00 по местному времени тайфун с порывами ветра со скоростью около 50 м/с переворачивал движущиеся грузовики.

По данным компании Kyushu Electric Power Co, более 200 тыс. домохозяйств в семи префектурах остались без электричества во второй половине дня. Ранее компания заявила, что на ее атомной электростанции Сендай в городе Сацумасендай, где ураган прошел ранее в четверг, никаких последствий не было.

Главный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси сообщил на пресс-конференции, что в результате тайфуна три человека погибли и один пропал без вести, а агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий заявило, что 45 человек получили травмы.

По словам представителей метеорологического агентства, ожидается, что в ближайшие несколько дней тайфун будет висеть над островом Кюсю и приблизится к центральным и восточным регионам, включая столицу Токио, примерно к выходным.

По словам властей, более 5,2 млн человек получили уведомления об эвакуации по всей стране - в основном на Кюсю, а также в некоторых районах центральной Японии, где сильные дожди вызвали оползни.