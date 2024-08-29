Палестинский юноша, который завоевал популярность в Instagram и TikTok, документируя в своем блоге повседневную жизнь в Газе, был убит в результате авиаудара.

20-летний Мохаммад «Медо» Халими был ранен шрапнелью от израильской ракеты в Хан-Юнусе в понедельник. Об этом сообщили две молодежные организации, с которыми он ранее сотрудничал.

Институт общественного образования «Тамер» сообщил «Би-би-си», что Халими был смертельно ранен в районе побережья, где укрываются перемещенные лица.

Халими стал популярен в социальных сетях после того, как его семья была вынуждена покинуть свой дом в результате израильского вторжения в Газу.

Более 250 тыс. человек следили за ним в Instagram и TikTok после того, как он начал публиковать видеоролики, рассказывающие о его жизни в качестве одного из сотен тысяч внутренних беженцев Газы в Рафахе и Хан-Юнусе.

Сюжеты в видеороликах Халими варьировались от простых кулинарных рецептов, которые он создавал, имея ограниченное количество продуктов и приборов, до видеороликов с описанием того, как он делает свой контент.

В понедельник, за несколько часов до гибели, он выложил свое последнее видео, в котором показал палатку, в которой он жил, и подробно рассказал о том, что он сделал в тот день.

Обе палестинские организации, подтвердившие журналистам его смерть, заявили, что аваиаудар был нанесен на соседней улице, а Халими был ранен летящими обломками и погиб на следующий день.

Ранее в этом году Халими сказал NBC News, что надеется, что его контент поможет «показать миру, как на самом деле выглядит наша жизнь».

«Я показываю, что мы, палестинцы, очень стойкие, - сказал он американской телекомпании. - Мы собираемся выживать и жить, что бы ни случилось, при любых обстоятельствах. Мы не можем быть побеждены. Мы очень сильные люди, и мы будем жить, несмотря ни на что».

По данным Министерства здравоохранения Газы, с начала войны в Газе погибло более 40,5 тыс. человек. Согласно Управлению ООН по правам человека, большинство убитых - женщины и дети.