Иран продолжает производство высокообогащенного урана и не продвинулся в сотрудничестве с ядерным контролером ООН. Об этом говорится в последних отчетах МАГАТЭ.

Несмотря на резолюцию, принятую в июне на последнем заседании руководства МАГАТЭ, состоящего из представителей 35 стран, иранская ядерная дипломатия агентства была фактически заморожена в связи с избранием в прошлом месяце президента Ирана Масуда Пезешкиана и президентскими выборами в США, которые должны состояться в ноябре.

«Генеральный директор [МАГАТЭ] Рафаэль Гросси выражает надежду, что за его первоначальным обменом мнениями с президентом Пезешкианом последует скорый визит в Иран и установление активного, конструктивного диалога, который быстро приведет к конкретным результатам», - говорится в одном из двух конфиденциальных ежеквартальных отчетов МАГАТЭ, разосланных государствам-членам в четверг и полученных в распоряжение журналистов Reuters.

За последний квартал не было достигнуто никакого прогресса по нескольким давним вопросам, которые испортили отношения между МАГАТЭ и Тегераном, включая запрет Ирана на въезд инспекторов агентства. В докладе упоминается также неспособность иранской стороны объяснить следы урана на незадекларированных объектах.

В то же время, согласно отчету, замечена установка дополнительного оборудования для обработки урана на главных обогатительных объектах в Натанзе и Фордо.

Запасы урана в форме UF6, обогащенного до 60% чистоты, что близко к 90% оружейного качества, выросли на 22,6 кг до 164,7 кг, говорится в одном из отчетов.

Согласно критерию МАГАТЭ, этого количества на 2 кг меньше, чем требуется, чтобы теоретически, при дальнейшем обогащении, произвести четыре ядерные бомбы.