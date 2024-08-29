Продолжающаяся военная операция израильских оккупационных сил на севере Западного берега реки Иордан «может продолжаться еще несколько дней, а возможно, и дольше». Об этом агентству «Анадолу» сообщил представитель военного ведомства.

«Операция будет продолжаться столько, сколько необходимо для достижения целей безопасности, а это значит, что мы можем стать свидетелями боестолкновений еще в течение нескольких дней и, возможно, дольше, если потребуется», - сказала Элла Вавейя.

Вчера израильская армия начала крупную военную операцию на севере Западного берега, самую масштабную за последние два десятилетия, в результате которой погибли 17 палестинцев.

Пять палестинцев были убиты израильскими военными в мечети в лагере беженцев Нур Шамс в городе Тулькарем.

Израильские военные заявили, что цель операции - предотвратить угрозу применения взрывных устройств на севере Западного берега.

«На Западном берегу активизировалась деятельность и операции, которые имеют явные признаки иранского происхождения», - рассказали «Анадолу» источники в израильских службах безопасности.

«Взрывные устройства могут вызвать массовые разрушения, особенно те, что сделаны из газовых баллонов», - добавили они.

Напряженность на оккупированном Западном берегу растет на фоне жестокого израильского наступления на сектор Газа, в результате которого с 7 октября прошлого года погибло более 40 тыс. палестинцев, в основном женщин и детей.

С тех пор в результате израильских нападений на оккупированном Западном берегу погибли по меньшей мере 670 палестинцев, еще почти 5,4 тыс. получили ранения и более 10 тыс. были арестованы.

В своем консультативном заключении от 19 июля Международный суд ООН признал многолетние израильские поселения незаконной практикой и де-факто аннексией территорий и потребовал эвакуации всех незаконных поселений на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме, а также выплаты репараций.