Позитивный подход Евросоюза без попыток навязать кипрский вопрос на повестку в отношениях с Анкарой послужит интересам и Турции, и ЕС. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

«Мы считаем, что возрождение отношений между Турцией и ЕС отвечает интересам всех. Однако мы подчеркнули, что установление связи между кипрским вопросом и отношениями между Турцией и ЕС не является здоровым методом и не принесет никаких результатов», - сказал министр агентству «Анадолу» после участия в неформальной встрече министров иностранных дел ЕС.

Встреча, проходившая в штаб-квартире Совета ЕС в Брюсселе, продолжалась около двух часов.

Министр Фидан подчеркнул, что членство в ЕС является стратегической целью для Турции.

«Если ЕС также примет аналогичный позитивный подход, это будет в интересах всех», - добавил он.

Переговоры о вступлении Анкары в ЕС начались в 2005 году, но после 2007 года зашли в тупик из-за кипрского вопроса и политического противодействия членству Турции со стороны нескольких стран-членов.

Остров Кипр на протяжении десятилетий находится в состоянии конфликта между греками-киприотами и турками-киприотами, несмотря на ряд дипломатических усилий, направленных на достижение всеобъемлющего урегулирования.

Этнические нападения, начавшиеся в начале 1960-х годов, вынудили турок-киприотов уйти в анклавы для обеспечения своей безопасности.

В 1974 году переворот греков-киприотов, направленный на аннексию острова Грецией, привел к военному вмешательству Турции в качестве державы-гаранта для защиты турок-киприотов от преследований и насилия. В результате в 1983 году была основана Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК).

Турция полностью поддерживает решение о двух государствах на острове Кипр, основанное на суверенном равенстве и равном международном статусе.

Фидан также назвал приглашение его на встречу «позитивным событием».

«Сегодня почти все мои коллеги из ЕС подчеркнули, что структурный и регулярный диалог и консультации должны быть продолжены с Турцией во всех областях, особенно во внешней политике, политике безопасности и обороны», - сказал он.

Дипломаты ЕС сказали Фидану, что Турция играет важную роль в урегулировании российско-украинского конфликта, войн в Газе, Сирии, Ираке, на Ближнем Востоке, в Африке и на Южном Кавказе.

Они подчеркнули важность проведения более тесных и глубоких консультаций между Турцией и ЕС и формирования общей политики.

По словам Фидана, для того чтобы отношения набрали обороты, необходимо предпринять конкретные шаги по техническим вопросам.

«Прежде всего, необходимо возобновить работу созданных механизмов диалога, которые были приостановлены в 2019 году. Наши ожидания относительно обновления таможенного союза сохраняются», - добавил он.

Фидан отметил, что одним из приоритетных вопросов является либерализация визового режима. Он добавил, что соответствующие 66 критериев были выполнены и что они работают с соответствующими институтами над выполнением оставшихся шести критериев.

«Пока либерализация визового режима не достигнута, мы продолжаем работать над устранением трудностей и препятствий, с которыми сталкиваются наши граждане в процессе получения шенгенской визы. Мы продолжаем наши контакты с ЕС и странами-членами по расширению многократных и долгосрочных виз», - добавил он.

Диалог по либерализации визового режима направлен на отмену требования о получении шенгенской визы для турецких граждан во время их краткосрочного пребывания в Шенгенской зоне.

После его завершения все граждане Турции с биометрическими паспортами смогут путешествовать по Шенгенской зоне без визы с деловыми, семейными или туристическими целями.