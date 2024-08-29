Десятки людей погибли или пропали без вести в результате наводнений в Йемене, где в ближайшие дни ожидаются новые ливни.

В среду из района Малхан в Аль-Махвите было извлечено 16 тел, сообщил глава службы гражданской обороны новостному изданию «Аль-Масира».

По меньшей мере 22 человека числятся пропавшими без вести.

По данным властей контролируемых хуситами районов, в результате недавних наводнений в четырех провинциях, включая Ходейду, погибли по меньшей мере 86 человек и пострадали 33 тыс. человек.

Ожидается, что проливные дожди продолжатся в западных и горных районах до конца сентября, цитирует газета «Аль-Масира» заявление премьер-министра правительства хуситов Ахмеда Галеба Аль Рахви, сделанное на экстренном совещании в среду. Он поручил местным властям и группам гражданской обороны ускорить спасательные работы.

Местное метеорологическое управление предупредило о «новой волне проливных дождей», сообщает «Аль-Масира». Жителям рекомендовано избегать районов в низинах.

Сезон муссонных дождей в Йемене, который начинается в марте и усиливается в июле, в этом году вызвал особые разрушения, вынудив тысячи семей покинуть свои дома и нанеся огромный ущерб.

По словам Всемирной организации здравоохранения, в ближайшие недели ожидается «беспрецедентное количество» дождей в центральных нагорьях, прибрежных районах на Красном море и в южной части страны.

По данным Управления ООН по гуманитарным вопросам, сильные наводнения начались в июне и продолжали усиливаться в июле и начале августа, затронув многие уже перемещенные семьи.

По данным агентства, по состоянию на 9 августа от наводнений пострадали более 34 тыс. семей, причем Ходейда, Хаджа, Саада и Таиз оказались в числе районов, наиболее пострадавших от «разрушительных дождей».

Школы были закрыты, дамбы обрушились, основные дороги перекрыты, а лагеря для перемещенных лиц сильно пострадали от наводнения. Агентство ООН по делам беженцев сообщило, что многие жертвы - это перемещенные семьи.

Наводнение усилило опасения по поводу вспышки холеры в стране, и без того ослабленной многолетней войной и нестабильностью. По словам врачей, в клинике по лечению диареи в городе Хаис на юго-западе Йемена наблюдается наплыв пациентов, которые опасаются, что загрязненная вода способствует распространению болезни.

«Дежурный персонал перегружен... служба может рухнуть в любой момент», - сказал агентству AFP доктор Бакил Аль Хадрами.

По его словам, в период с 1 по 18 августа в клинику поступило 530 больных с подозрением на холеру.

По данным ООН, в Йемене насчитывается около 164 тыс. случаев подозрения на холеру, и эта цифра может возрасти до 250 тыс. в ближайшие недели.