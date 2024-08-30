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Сумы под ударом: начался пожар, есть пострадавшие
В ночь на 30 августа российская армия нанесла авиаудар по городу Сумы, вызвав пожар и ранения среди мирных жителей, сообщила Сумская областная администрация
Сумы под ударом: начался пожар, есть пострадавшие
Фото: AP / AP
30 августа 2024 г.

В ночь на 30 августа российские войска атаковали Украину, запустив баллистическую ракету «Искандер-М» и 18 ударных беспилотников «Шахед». Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

В городе Сумы в результате авиаудара по гражданскому предприятию начался пожар, в котором пострадали девять человек. Прокуратура Сумской области призвала жителей города оставаться в помещениях и держать окна закрытыми до ликвидации последствий пожара.

Глава Полтавской областной администрации Филипп Пронин сообщил, что российские силы нанесли удар по промышленному объекту в регионе, однако пострадавших нет.

В Днепропетровской области обстрелу подверглись Никополь и Марганецкая городская громада. Повреждено предприятие, но никто не пострадал, сообщил глава военной администрации Сергей Лысак.

Кроме того, российские войска атаковали Корабельный район Херсона. Пострадала 69-летняя женщина, которая находилась в помещении.

По данным украинских военных, 12 из 18 выпущенных беспилотников были сбиты в Винницкой, Николаевской, Днепропетровской, Херсонской и Сумской областях.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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