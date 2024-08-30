31 августа Кыргызстан отмечает 33-ю годовщину независимости

В этом году Кыргызстан отмечает 33-летие своей независимости, которая была объявлена 31 августа 1991 года. Уже в декабре того же года первой страной, признавшей Кыргызстан, была Турция. Об основных вехах истории независимого Кыргызстана узнайте их нашего видео. #trtнарусском #кыргызстан #бишкек #независимость #история #акаев #бакиев #жээнбеков #жапаров #отунбаева #атамбаев #трт