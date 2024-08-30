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31 августа Кыргызстан отмечает 33-ю годовщину независимости
В этом году Кыргызстан отмечает 33-летие своей независимости, которая была объявлена 31 августа 1991 года. Уже в декабре того же года первой страной, признавшей Кыргызстан, была Турция. Об основных вехах истории независимого Кыргызстана узнайте их нашего видео. #trtнарусском #кыргызстан #бишкек #независимость #история #акаев #бакиев #жээнбеков #жапаров #отунбаева #атамбаев #трт
31 августа Кыргызстан отмечает 33-ю годовщину независимости / Others
30 августа 2024 г.
Истории
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