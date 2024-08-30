Израильские военные нанесли авиаудар по автомобилю, входившему в состав колонны с гуманитарной помощью на юге сектора Газа, сообщает телеканал Al Jazeera.

По предварительным данным пять человек погибли в результате атаки на колонну, которая везла медикаменты и топливо в больницу в Рафахе. Гуманитарная помощь была организована благотворительной организацией Anera, базирующейся в США.

Израильская армия заявила, что «боевики пытались захватить автомобиль, находившийся во главе колонны», и что удар был нанесен для предотвращения этой угрозы. По данным израильских военных, жертв среди сотрудников Anera и сил безопасности нет.

Представитель Anera в Палестине Сандра Рашид назвала произошедшее «шокирующим» и опровергла версию о попытке захвата колонны, заявив, что среди погибших были несколько сотрудников транспортной компании, с которой сотрудничала Anera.

Al Jazeera отмечает, что удар по колонне был нанесен через сутки после того, как израильские солдаты открыли огонь по автомобилю Всемирной продовольственной программы ООН.

По данным палестинской стороны, с 7 октября прошлого года в результате израильского наступления в секторе Газа погибло более 40 500 палестинцев, в основном женщин и детей. На оккупированном Западном берегу за этот период было убито более 660 палестинцев и ранено около 5 400 человек.