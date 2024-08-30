В четверг вице-президент США Камала Харрис дала свое первое интервью американским СМИ в качестве кандидата в президенты от Демократической партии. В интервью телекомпании CNN она подчеркнула ключевые моменты своей предвыборной программы, которые были озвучены на съезде Демократической партии.

На вопрос о том, что она планирует сделать в первый день пребывания в Белом доме в роли президента, Харрис ответила, что ее главным приоритетом будет «укрепление и поддержка среднего класса». Кроме того, она подтвердила свою приверженность политике президента Джо Байдена, включая реформу иммиграционной системы.

Из внешней политики Харрис обсудила тему войны в Палестине и перспективы поставок оружия израильской стороне в случае своей победы на выборах. Война в Украине в беседе не упоминалась.

Республиканцы подвергли критике Камалу Харрис за то, что она не давала интервью в течение пяти недель после объявления ее кандидатом в президенты. Критики утверждают, что демократы ограничивают возможность избирателей увидеть кандидата в общении с прессой.

Избирательный штаб Дональда Трампа также заявил, что Харрис за 16 минут интервью не затронула кризис преступности в США и лишь кратко коснулась вопросов экономики и иммиграции.