Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с обращением по случаю 30 августа — Дня Победы, посвященного 102-й годовщине триумфа в войне за независимость. В своем послании он поздравил турецкий народ, кипрских турок и миллионы граждан Турции по всему миру с этим важным событием.

«Сегодня мы все вместе с энтузиазмом, волнением и гордостью отмечаем 102-ю годовщину Великой Победы. В этот важный день нашей истории, я поздравляю наш великий народ, наших братьев-турок с Кипра и миллионы наших граждан по всему миру с Днем Победы 30 августа», — заявил турецкий лидер.

Он напомнил слова Мустафы Кемаля Ататюрка, который назвал эту победу «бессмертным памятником стремления турецкого народа к свободе и независимости». Президент отметил, что она навсегда закрепила существование турецкого народа на землях Анатолии.

«30 августа в битве при Думлупынаре оккупационные войска потерпели сокрушительное поражение, была разрушена ось империализма, и двери на пути к провозглашению Республики открылись», — подчеркнул он.

Президент добавил, что турецкий народ еще раз заявил всему миру, что никогда не примет порабощения и всегда будет жить независимо на своей родной земле.

«Эта победа, достигнутая благодаря героизму наших шехидов, крови наших ветеранов и жертвенности народа, продолжает направлять нас и сегодня. Мы уверенно движемся к нашим целям в рамках «Столетия Турции» и воплощаем в реальность идеал сильной страны», — сказал Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент отметил, что Турция использует все свои ресурсы для прекращения конфликтов, угнетения и насилия по всему миру, в том числе в Газе.

«Мы стоим на стороне угнетенных, независимо от их идентичности или вероисповедания, и не ожидаем никакой материальной выгоды. Сегодня мы сильнее, чем вчера. И, если Аллах позволит, завтра будем еще сильнее», — заявил он. Президент Эрдоган добавил, что Турция вместе с союзниками будет строить глобальный порядок, где каждый будет справедливо представлен.

В завершение Реджеп Тайип Эрдоган выразил благодарность Мустафе Кемалю Ататюрку и его соратникам, помянул павших за независимость Турции и пожелал милости Аллаха всем шехидам, а также выразил признательность ветеранам.

«С Днем Победы 30 августа!» — заключил он.