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Сотни иорданцев вышли с протестами против операции Израиля на Западном берегу
В Аммане сотни иорданцев вышли на улицы с протестом против военной операции Израиля на оккупированном Западном берегу, которая началась в четверг 29 августа. По последним данным палестинских властей, погибли по меньшей мере 17 человек. Сообщается об атаках на четыре палестинских города — Дженин, Тулькарм, Наблус и Тубас. В ООН призвали Израиль «немедленно прекратить военные операции», а также принять меры для защиты гражданского населения. #trtнарусском #протесты #иордания #амман #иорданцы #запалестину #палестина #новости #трт #новостимира
Сотни иорданцев вышли с протестами против операции Израиля на Западном берегу / Others
30 августа 2024 г.
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