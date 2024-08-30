Президент России Владимир Путин 3 сентября прибудет в Монголию с официальным визитом, сообщила пресс-служба Кремля. Визит осуществляется по приглашению президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха. Путин примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских войск над японскими вооруженными силами на реке Халхин-Гол.

«В ходе переговоров главы государств обсудят перспективы дальнейшего развития российско-монгольских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства, проведут обмен мнениями по актуальным международным и региональным проблемам», — говорится в сообщении Кремля.

Как отмечает BBC, это первый визит Путина в страну, подписавшую Римский статут Международного уголовного суда (МУС), с момента выдачи ордера на его арест в марте 2023 года. Монголия подписала Римский статут в 2000 году и ратифицировала его в 2002-м.

В декабре 2023 года судья из Монголии впервые стал судьей Международного уголовного суда. Президент Монголии отметил, что это событие свидетельствует о росте международного доверия и репутации страны.

Формально страны, ратифицировавшие Римский статут, обязаны арестовать Путина по ордеру МУС, однако BBC подчеркивает, что у Монголии нет выхода к морю и она граничит только с Россией и Китаем, что усложнило бы возможный арест и доставку Путина в Гаагу.

Все страны, которые Путин посетил после выдачи ордера на его арест, не признают юрисдикцию МУС. В июле 2023 года он отменил визит в ЮАР на саммит БРИКС, поскольку ЮАР, ратифицировавшая Римский статут, была обязана арестовать Путина. Президент ЮАР Сирил Рамафоса отмечал, что Россия предупредила: арест Путина будет расценен как объявление войны.

Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина в марте 2023 года, обвиняя его в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию. Аналогичный ордер был выписан в отношении уполномоченной по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой.