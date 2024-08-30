Правительство Германии ужесточает законы о ношении оружия в общественных местах, а также усложняет процедуру получения убежища в ФРГ. Министр внутренних дел страны Нэнси Фезер заявила, что меры приняты после теракта в Золингене, где нелегальный мигрант из Сирии напал с ножом на посетителей фестиваля в центре города. Он успел убить трех человек и ранить восьмерых, прежде чем его остановила полиция.

Новые законы должны снизить количество ножевых нападений, уточнила министр.

«Нападение в Золингене потрясло нас до глубины души, и мы заявили, что как правительство отреагируем на это жесткими мерами», — подчеркнула Фезер.

По ее словам, правительство запретит ношение ножей на массовых мероприятиях, включая уличные фестивали, подобные тому, что прошел в Золингене, а также в поездах и автобусах дальнего следования.

Федеральная полиция получит право проводить выборочные проверки на наличие оружия, включая длинные ножи, в районах с высоким уровнем преступности, таких как железнодорожные вокзалы. Полицейские смогут использовать электрошокеры для задержания подозреваемых, уточнила министр.

Меры также предусматривают ускоренную депортацию соискателей убежища, которым было отказано. Кроме того, правительство ФРГ отменить выплату финансовых пособий лицам, ранее зарегистрированным в другой стране ЕС. Немецкие СМИ уже окрестили эту политику как «кровать, хлеб, мыло», имея в виду, что власти предоставят лишь самое необходимое.

Правозащитные группы, включая Pro Asyl, раскритиковали предложение МВД Германии как «неконституционное» и заявили, что «выплаты по социальному обеспечению не должны сокращаться в качестве предполагаемого сдерживающего фактора».

Трагедия в Золингене выявила серьезные недостатки в иммиграционной политике и может сказаться на результате земельных выборов. Уже 1 сентября в ФРГ пройдут выборы в двух федеральных землях на востоке. Партии из правящей коалиции канцлера Шольца рискуют потерять значительную часть голосов, а ультраправые напротив улучшат свой результат.