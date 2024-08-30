Армия США резко осудила предвыборную кампанию бывшего президента Дональда Трампа из-за инцидента на Арлингтонском национальном кладбище, где похоронены американские военные, погибшие при исполнении.

Трамп появился на территории мемориала 26 августа для возложения венков в честь 13 военнослужащих США, погибших у ворот Эбби в аэропорту Кабула в Афганистане три года назад. Видео визита, опубликованное предвыборной кампанией Трампа в TikTok, показало, как бывший президент ходит по Арлингтону и посещает места захоронений, а также критикует вывод войск из Афганистана администрацией Байдена.

Республиканец в сопровождении охраны также начал фотографироваться у могил солдат, хотя федеральный закон США прямо запрещает использование кладбища для предвыборной агитации. Когда к команде Трампа подошел сотрудник Арлингтонского мемориала, чтобы предотвратить нарушение закона, сотрудники предвыборного штаба Трампа «оскорбили чиновника и оттолкнули его в сторону», сообщает радио NPR.

Этот инцидент вызвал шквал критики в адрес Трампа как со стороны демократов, так и представителей военных кругов. 29 августа в армии США заявили, что участники церемонии были проинформированы о федеральных законах, армейских постановлениях и правилах Министерства обороны США, которые четко запрещают политическую деятельность на территории кладбища.

«Этот инцидент вызывает сожаление, и также вызывает сожаление то, что профессионализм сотрудника Арлингтонского национального кладбища (ANC) был несправедливо поставлен под сомнение», — говорится в заявлении.

Представитель армии уточнил, что командование «решило не выдвигать обвинений» против Трампа, поэтому армия «считает этот вопрос закрытым».

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Министерство обороны «знает о заявлении, которое выпустила армия, и мы поддерживаем то, что сказала армия».

При этом предвыборная кампания Трампа настаивает на том, что никаких нарушений закона не было. Родственники погибших солдат заявили, что не давали разрешения команде Трампа на съемку мест захоронения.