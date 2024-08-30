Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не знал о приезде основателя Telegram Павла Дурова во Францию до его неожиданного ареста на выходных и не планировал с ним встречаться.

Ранее французские СМИ допускали, что Дуров якобы собирался встретиться с французским лидером. По данным Le Monde, основатель Telegram уже встречался с Макроном в 2018 году.

Французский лидер также заявил, что предоставление гражданства Франции главе Telegram в 2021 году было правильным решением. Президент отметил: одобрять запросы на получение французского гражданства от таких выдающихся личностей, как звезды спорта, артисты и предприниматели, вносящие свой вклад в богатство Франции и изучающие французский язык, полезно для страны.

Он также упомянул главу Snapchat Эвана Шпигеля, который, как и Дуров, получил французское гражданство не через обычный долгий и бюрократический процесс, а через специальную процедуру для «заслуженных иностранцев».

Французские прокуроры обвиняют Дурова в пособничестве незаконному обороту наркотиков и распространению сексуальных изображений детей в Telegram, а также в отказе сотрудничать с властями в расследовании незаконной деятельности в мессенджере.

Адвокат Дурова Давид-Оливье Камински назвал обвинения «абсурдными», заявив, что человек, отвечающий за социальную сеть, не может быть причастен к преступным действиям, прямо или косвенно.

Дело привлекло внимание к проблемам контроля за незаконной деятельностью в интернете, а также к необычной биографии Дурова, родившегося в России, но проживающего в ОАЭ. У него есть гражданства четырех стран: России, Франции, ОАЭ и островного государства Сент-Китс и Невис.

Арест Дурова вновь разжег давно назревшие споры о свободе слова, конфиденциальности и борьбе с вредоносным контентом в интернете.

Известные основатели технологических компаний и защитники свободы интернета, включая владельца X (ранее Twitter) Илона Маска, осудили действия французских властей по этому делу, расценив их как угрозу свободе выражения мнений.