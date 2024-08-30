Министры иностранных дел Европейского союза 29 августа договорились не признавать «демократическую легитимность» лидера Венесуэлы Николаса Мадуро по итогам президентских выборов. Об этом в тот же день заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.

«Мы не можем признать легитимность Мадуро как избранного президента. Он останется президентом де-факто... Но мы отрицаем демократическую легитимность, основанную на результате, который невозможно проверить», — пояснил дипломат.

Сразу после выборов 28 июля избирком объявил Николаса Мадуро победителем, но не опубликовал полные результаты голосования. Оппозиция страны во главе с Эдмундо Гонсалесом Уррутия усомнилась в результатах и привела собственную статистику, согласно которой кандидат от оппозиции получил 67% голосов. 22 августа Верховный суд Венесуэлы признал легитимными итоги выборов, означающие, что Мадуро получил еще один шестилетний срок.

Боррель отметил: ЕС направил в избирком Венесуэлы запросы с просьбой предоставить достоверные данные о явке и результатах голосования. Избирательные органы страны проигнорировали все запросы Брюсселя и венесуэльской оппозиции, отметил дипломат.

Представитель Евросоюза также признал, что решение, принятое в четверг, не будет иметь немедленных практических последствий, поскольку Брюссель не вводил никаких санкций против Венесуэлы в связи с выборами.

При этом ЕС не дошел до признания Гонсалеса избранным президентом или официальным победителем выборов. Но Боррель отметил: данные голосования, опубликованные оппозицией Венесуэлы, показывают, что ее кандидат Эдмундо Гонсалес Уррутия «получил сильную поддержку, гораздо большую, чем Мадуро».

Дипломат неоднократно призывал к публикации результатов голосования, а также к прекращению политических преследований и диалогу между оппонентами. Однако его призывы так и остались без ответа.

В Венесуэле протесты после голосования в конце июля привели как минимум к 27 смертям. Правозащитная группа Foro Penal сообщает, что в стране были задержаны более 1700 человек, включая лидеров оппозиции.