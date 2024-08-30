Израильская армия и палестинское движение ХАМАС договорились о трех отдельных трехдневных паузах в боевых действиях в Газе для проведения вакцинации 640 000 детей против полиомиелита. Об этом 29 августа сообщил высокопоставленный представитель ВОЗ Рик Пеперкорн.

По его словам, кампания по вакцинации должна начаться 1 сентября, а паузы в боях будет длиться с 6:00 до 15:00.

Пеперкорн уточнил, что кампания начнется в центральной части Газы с трех последовательных ежедневных пауз в боях. Затем специалисты ВОЗ переместятся в южную часть Газы, где будет еще одна трехдневная пауза. После этого медики въедут в северную часть сектора для проведения вакцинации и там. Пеперкорн добавил: существует отдельное соглашение о продлении паузы в каждой зоне до четвертого дня, если это будет необходимо.

«По нашему опыту, мы знаем, что очень часто требуется дополнительный день или два, чтобы обеспечить достаточный охват», — отметил 29 августа Майк Райан, директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям, на заседании Совета Безопасности ООН во время заседания, посвященного гуманитарной ситуации в Газе.

Пеперкорн отметил, что паузы повторят через четыре недели так как потребуется второй этап вакцинации.

«Во время каждого этапа кампании необходимо охватить не менее 90% населения, чтобы остановить вспышку и предотвратить международное распространение полиомиелита», — уточнил Райан.

23 августа ВОЗ подтвердила, что один ребенок был парализован вирусом полиомиелита типа 2 — это первый подобный случай в Газе за 25 лет.

«Мы готовы сотрудничать с международными организациями, чтобы обеспечить эту кампанию, обслуживая и защищая более 650 000 палестинских детей в секторе Газа», — заявил агентству Reuters официальный представитель ХАМАС Басем Наим.

В Тель-Авиве уточнили, что кампания по вакцинации будет проводиться в координации с израильскими военными.