Сербия закупит 12 французских истребителей Rafale за $3 млрд, соответствующее соглашение 29 августа подписали министр обороны Сербии Братислав Гашич и гендиректор оружейной фирмы Dassault Aviation Эрик Трапье.

Сделка стала крупнейшей для Сербии как минимум с 2006 года и тем удивительнее, что Белград решил купить истребители у страны НАТО, а не у своего давнего союзника России. Подписание соглашения приурочили к визиту президента Франции Эммануэля Макрона в Белград.

«Мы рады стать частью клуба Rafale. Мы благодарим президента Франции за принятие этого решения и за то, что он позволил нам приобрести новые Rafale», — заявил президент Сербии Александр Вучич во время подписания соглашения.

Французский лидер назвал эту сделку актом «стратегической смелости» и «истинной демонстрацией европейского духа». Макрон уточнил, что этот шаг поможет приблизить Сербию, которая на протяжении многих лет поддерживала тесные политические и экономические связи с Россией, к Европейскому союзу.

Не все в Сербии были рады соглашению. Критики среди сербской оппозиции утверждают, что эта сделка только укрепляет репутацию авторитарного правительства Вучича. Кроме того, многие сербы опасаются, что сделка может негативно сказаться на отношениях Белграда с Москвой.

Сделка с Францией может помочь Сербии модернизировать свои вооруженные силы, которые долгое время полагались на технологии и военную технику советских времен.

Белград сократил военное сотрудничество с Москвой с начала российско-украинского конфликта, однако отказался вводить санкции против РФ.

Сербия также заинтересована стать членом ЕС, однако этим амбициям мешают такие проблемы, как коррупция и сложные отношения с соседним Косово, которое провозгласило независимость от Сербии в 2008 году. Белград не признал суверенитет Косово и продолжает настаивать, что это часть Сербии.