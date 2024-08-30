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Воздушные шары с турецкими флагами поднялись в небо над Каппадокией
30 августа Турция отмечает 102-ю годовщину победы в битве при Думлупынаре. В этот день десятки воздушных шаров с турецкими флагами поднялись в небо над Каппадокией. Турецкая армия под командованием Ататюрка всего за несколько дней с 26 августа по 30 августа 1922 года разгромила войска интервентов. Это «великое наступление» вошло в мировую историю как один из величайших примеров героизма. #trtнарусском #турция #каппадокия #воздушныешары #турецкийфлаг #флаг #деньпобеды #трт #новости
Воздушные шары с турецкими флагами поднялись в небо над Каппадокией / Others
30 августа 2024 г.
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