Воздушные шары с турецкими флагами поднялись в небо над Каппадокией

30 августа Турция отмечает 102-ю годовщину победы в битве при Думлупынаре. В этот день десятки воздушных шаров с турецкими флагами поднялись в небо над Каппадокией. Турецкая армия под командованием Ататюрка всего за несколько дней с 26 августа по 30 августа 1922 года разгромила войска интервентов. Это «великое наступление» вошло в мировую историю как один из величайших примеров героизма. #trtнарусском #турция #каппадокия #воздушныешары #турецкийфлаг #флаг #деньпобеды #трт #новости