Кремль не проводил никаких переговоров с основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопросы журналистов.

«Никаких переговоров у Дурова с Кремлем не было», — подчеркнул Песков. Он прокомментировал публикации ряда изданий, в которых упоминались частые поездки Дурова в Россию после 2014 года и совпадение снятия блокировки Telegram Роскомнадзором с его визитом в Санкт-Петербург.

Песков также опроверг наличие каких-либо договоренностей между Кремлем и Дуровым.

«Я еще раз повторяю, что между Кремлем и Дуровым никаких договоренностей не было», — заявил пресс-секретарь.

Парижский суд вынес решение о надзоре над основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым. Согласно постановлению, Дурову запрещено покидать территорию Франции, также он обязан внести залог. Решение было принято в последний день 96-часового срока содержания под стражей без предъявления обвинений.

Дуров был задержан 24 августа в аэропорту Ле-Бурже. Французские следователи подозревают его в соучастии в незаконной деятельности, осуществляемой через Telegram. В деле фигурирует 12 обвинений, включая отказ от сотрудничества с властями, соучастие в хранении и распространении детской порнографии, а также в торговле наркотиками.

Telegram отвергает обвинения, заявляя о соблюдении законов ЕС и соответствии модерации отраслевым стандартам. Компания назвала абсурдной позицию французских властей о том, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребления в мессенджере.

Дуров имеет гражданство нескольких стран, включая Россию, Францию, ОАЭ и Сент-Китс и Невис. МИД России сообщил, что следит за ситуацией, однако представители Дурова за помощью не обращались.