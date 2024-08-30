Евросоюз намерен усилить подготовку украинских военных, увеличив количество обучаемых солдат. Министры обороны стран-членов ЕС планируют согласовать конкретное число на встрече в Брюсселе 30 августа, сообщил верховный представитель ЕС по безопасности и внешней политике Жозеп Боррель.

По его словам, изначальной целью тренировочной миссии ЕС было подготовить 60 тыс. украинских военнослужащих, но теперь эта цифра будет увеличена.

Кроме того, на встрече министры обсудят возможность переноса некоторых учебных мероприятий ЕС на территорию Украины. Министр обороны Швеции Пол Йонсон отметил, что такая возможность существует, но подчеркнул важность достижения единства среди стран ЕС по этому вопросу и необходимость учета «военных и политических аспектов».

В настоящее время украинские военные проходят обучение в Германии и Польше в рамках поддержки западных союзников в ответ на российское вторжение. Учебная миссия началась в ноябре 2022 года. По данным ЕС на май текущего года, обучение прошли 52 тыс. украинских солдат.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении на 917-й день войны сообщил о продолжающемся расширении контроля украинских сил над приграничными территориями России и пополнении обменного фонда военнопленными.

«Продолжаем увеличивать территорию нашего контроля в определенных районах рядом с границей Украины. Сегодня тоже, как и каждый день, есть пополнение нашего обменного фонда. Спасибо, воины! Это то, что поможет вернуть домой многих наших людей из российского плена», — заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что ситуация в Донецкой области остается чрезвычайно сложной, с наибольшей концентрацией российских сил на Покровском направлении.

Между тем американский Институт изучения войны (ISW) сообщил о значительных тактических успехах российских войск на Покровском направлении. Геолокационные кадры от 27 августа подтверждают продвижение российских сил более чем на два километра в северо-западную часть Новогродовки.