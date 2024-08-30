Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию Великого национального собрания Турции во главе с руководителем межпарламентской группы дружбы Турция-Азербайджан Шамилем Айрымом.

Как сообщает пресс-служба президента Алиева, Айрым сообщил о планах Турции направить большую делегацию наблюдателей на предстоящие парламентские выборы в Азербайджане. Он также выразил благодарность за поддержку Азербайджаном Северного Кипра и участие его президента в саммите Организации тюркских государств в Шуше.

Турецкий депутат высоко оценил достижения Азербайджана, назвав страну «сияющей звездой Кавказа». Он отметил несправедливое отношение к азербайджанской делегации в некоторых международных организациях, в частности, в ПАСЕ.

Президент Алиев подчеркнул стремление Азербайджана к миру и необходимость изменений в Конституции Армении. Он также высказался за упразднение Минской группы ОБСЕ.

«Позиция Армении относительно неупразднения Минской группы совершенно непонятна. Потому что, если конфликт остался в прошлом, и премьер-министр Армении заявляет, что поддерживает территориальную целостность Азербайджана, тогда какая необходимость сохранять Минскую группу, являющуюся пережитком прошлого?!», — задался вопросом Алиев.

Азербайджанский президент выразил сомнение в заинтересованности Армении в достижении мира, указав на закупки вооружений и проведение военных учений с третьими сторонами.

«Похоже, Армения не заинтересована в мирном договоре и достижении прочного мира в регионе. Армения сознательно затягивает время, закупает новое вооружение у Франции, других западных стран и иных сторон, проводит на своей территории военные учения с третьими сторонами», — подчеркнул Алиев.

Ранее президент Алиев заявил о согласовании 80-90% текста мирного договора с Арменией. Однако Азербайджан по-прежнему ожидает от Армении роспуска Минской группы ОБСЕ и внесения поправок в Конституцию для устранения возможных территориальных претензий к Баку в будущем.

Переговоры о нормализации отношений между Баку и Ереваном продолжаются, с планами заключить мирный договор до конференции ООН по климату в Баку в ноябре 2024 года.