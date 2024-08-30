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Турция: Израиль переносит жестокость Газы на Западный берег
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обвиняет Израиль в «систематической жестокости» на палестинских территориях и призывает к международному вмешательству
Турция: Израиль переносит жестокость Газы на Западный берег
Фото: AA / AA
30 августа 2024 г.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выступил с резкой критикой действий Израиля на палестинских территориях. На совместной пресс-конференции со своим словенским коллегой в Любляне он заявил:

«Израиль перенес на Западный берег систематическую жестокость, осуществляемую в секторе Газа. Израиль оккупирует, угнетает и совершает массовые убийства в регионе».

Министр Фидан призвал международное сообщество остановить преступления Израиля на палестинских территориях.

Согласно данным местных органов здравоохранения, с начала конфликта в октябре 2023 года в секторе Газа погибло более 40 600 палестинцев, преимущественно женщин и детей. Более 93 800 человек получили ранения. На Западном берегу погибли не менее 670 палестинцев, около 5 400 человек получили ранения. Более 10 000 были арестованы.

Продолжающаяся блокада Газы привела к острой нехватке продовольствия, чистой воды и медикаментов. Израиль обвиняется в геноциде в Международном суде ООН, который потребовал прекратить военные операции в Рафахе, где укрывается более миллиона палестинцев.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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