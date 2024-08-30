Хуситы показали, как взорвали нефтяной танкер в Красном море

Йеменские хуситы опубликовали кадры подрыва нефтяного танкера Sounion под греческим флагом в Красном море, заявив, что судно нарушило эмбарго на поставки в Израиль. На видео они поднимаются на борт и закладывают взрывчатку, после чего приводят ее в детонацию. Танкер Sounion перевозил около 1 миллиона баррелей нефти. По информации военно-морской операции ЕС, в настоящее время «утечки нефти нет», хотя танкер продолжает гореть. #trtнарусском #хуситы #танкер #нефть #новости #трт #новостимира