ПОЛИТИКА
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Хуситы показали, как взорвали нефтяной танкер в Красном море
Йеменские хуситы опубликовали кадры подрыва нефтяного танкера Sounion под греческим флагом в Красном море, заявив, что судно нарушило эмбарго на поставки в Израиль. На видео они поднимаются на борт и закладывают взрывчатку, после чего приводят ее в детонацию. Танкер Sounion перевозил около 1 миллиона баррелей нефти. По информации военно-морской операции ЕС, в настоящее время «утечки нефти нет», хотя танкер продолжает гореть. #trtнарусском #хуситы #танкер #нефть #новости #трт #новостимира
Хуситы показали, как взорвали нефтяной танкер в Красном море / Others
30 августа 2024 г.
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