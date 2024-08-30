ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Десятки тонн мертвой рыбы оказались выброшены на берег в Волосе
Десятки тонн мертвой рыбы заполонили туристический порт в центральном городе Волос. Местные жители жалуются на невыносимый запах. По мнению экспертов, причиной могли стать наводнения в прошлом году, которые затопили северную часть Фессалии, включая реки и озера, вследствие чего рыба из привычных для себя пресноводных мест обитания попала в морскую воду. #trtнарусском #рыба #новости #трт #новостимира
Десятки тонн мертвой рыбы оказались выброшены на берег в Волосе / Others
30 августа 2024 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us