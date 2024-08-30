Десятки тонн мертвой рыбы оказались выброшены на берег в Волосе

Десятки тонн мертвой рыбы заполонили туристический порт в центральном городе Волос. Местные жители жалуются на невыносимый запах. По мнению экспертов, причиной могли стать наводнения в прошлом году, которые затопили северную часть Фессалии, включая реки и озера, вследствие чего рыба из привычных для себя пресноводных мест обитания попала в морскую воду. #trtнарусском #рыба #новости #трт #новостимира