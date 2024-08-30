Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью «Новини. Live» сообщил, что с 1 января 2025 года Киев прекратит транзит российского газа и нефти в Европу. Однако Украина готова обеспечить транспортировку энергоносителей из других стран.

«Да, это может быть другой транзитный газ, который пойдет, например, из среднеазиатских стран. Сегодня Европа диверсифицировала поставки нефти и газа из России и уже не играют ту роль, которую играли 10 или даже 5 лет назад в Европе. Более того, напомню, что кроме газа с 1 января 2025 года прекращает работу и нефтепровод «Дружба». По нему нефть получали Словакия, Чехия и любимая нами Венгрия. Согласно резолюции ЕС, они должны найти возможности диверсификации поставок нефти и прекратить транзит через Украину российской. То же самое касается и газа», — заявил Подоляк.

По словам Подоляка, если европейские страны захотят получать газ из Казахстана или Азербайджана, Украина готова обеспечить его транспортировку. Для этого необходимы «соответствующая логистика, запрос и контракт, в котором будет прописана транзитная роль Украины».

Контракт между российским «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» на транзит газа через Украину в Западную и Центральную Европу истекает в конце 2024 года. Украина неоднократно заявляла, что не будет его продлевать. Президент Владимир Зеленский подтвердил это решение, подчеркнув, что новый договор с Россией заключен не будет.

Российскую нефть по нефтепроводу «Дружба» получают Венгрия, Чехия и Словакия. Северная ветка проходит через Беларусь и Польшу в Германию, а южная — через Украину в другие европейские страны. Поставки нефти в Германию прекратились в начале 2023 года из-за санкций ЕС на северную ветку нефтепровода. В августе казахстанская компания Agip Caspian Sea начала поставки казахстанской нефти в Германию по этому трубопроводу.

В июле 2023 года Украина прекратила транзит нефти от российской компании «Лукойл» в Словакию и Венгрию после расширения санкций, введенных Советом национальной безопасности и обороны Украины.