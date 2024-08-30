В Кремле не опасаются ареста президента Владимира Путина во время его предстоящего визита в Монголию, которая является участником Международного уголовного суда (МУС). Об этом сказал официальный спикер президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, нет переживаний», — ответил он журналистам на брифинге, подчеркнув, что у Москвы «прекрасный диалог с нашими друзьями из Монголии».

Песков также подтвердил, что тема ордера МУС предварительно обсуждалась с Улан-Батором.

«Разумеется, все аспекты визита тщательно готовились», — сказал Песков.

Ранее газета Bloomberg со ссылкой на источники написала, что в Улан-Баторе российскому президенту дали гарантии, что его не арестуют. Как заявил изданию Станислав Белковский, бывший политический консультант, такие гарантии обеспечит Пекин и «Монголия не пойдет против Китая, даже несмотря на то, что она не хотела бы вступать в конфронтацию с США».

Владимир Путин наметил свой официальный визит в Монголию на 3 сентября. Там он планирует поучаствовать в торжествах, посвященных 85-летнему юбилею победы монгольских и советских войск над Японией у реки Халкин-Гор. Это будет его первая с 2019 года поездка в Монголию.

Кроме того, это будет первый визит Путина в страну, которая является участником МУС и обязуется арестовать его по ордеру международного суда, выданному в прошлом году. Российского президента обвиняют в военных преступлениях - незаконной депортации детей с украинских территорий, оккупированных российскими военными в ходе полномасштабной войны, начавшейся в феврале 2022 года.

Примечательно, что в 2023 году в коллегию судей МУС вошел судья из Монголии, которая ратифицировала Римский статут и стала участником международного судебного органа в 2002 году.