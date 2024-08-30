ПОЛИТИКА
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Почему Франция до сих пор не нашла выход из политического тупика?
Франция уже полтора месяца живет без премьер-министра и нового правительства. Президент Эммануэль Макрон 27 августа отказался назначить премьера от левой коалиции, получившей большинство мест в парламенте на выборах в июле. Политик утверждает, что кандидат от левых якобы не сможет завоевать доверие остальных членов парламента и инициативы правительства будут заблокированы. Левая коалиция в ответ пригрозила объявить импичмент Макрону. Почему Пятая республика так долго не может определиться с премьером — в материале TRT на русском. #trtнарусском #макрон #парламент #франция #импичмент #франция2024 #президентфранции #трт #новости #новостимира #европа #европановости
Почему Франция до сих пор не нашла выход из политического тупика? / Others
30 августа 2024 г.
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