Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на заседании ставки отчитался перед президентом Зеленским, что за прошедшие сутки украинские войска продвинулись на два километра вглубь в некоторых районах Курской области РФ и взяли под контроль 5 кв. км российской территории.

«Операция на Курском фронте продолжается. За последние сутки наши войска продвинулись на некоторых участках до двух километров и взяли под контроль 5 кв. км территории», - заявил украинский военачальник.

Тем временем исследовательский проект «Институт изучения войны» (ISW) полагает, что украинское наступление под Курском потеряли темпы первых дней. По данным ISW, российские войска смогли отбить населенные пункты Коренево и Уланок.

По мнению ISW, пока это первый зафиксированный случай территориальных потерь Украины в Курской области с начала наступления.

Эти данные подтверждает аналогичный исследовательский проект DeepState из Украины, который в ночь на пятницу написал о продвижении ВС РФ в Коренево.

DeepState утверждает, что ВСУ к вечеру пятницы контролировали 812,6 кв. км территории в Курской области, что на 10,8 кв км меньше, чем было зафиксировано сутками раньше. Сам Сырский 27 августа заявлял, что ВСУ заняли на тот момент 1294 кв. км территории российской области.