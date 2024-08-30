ПОЛИТИКА
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Британский журналист заявил о преследовании за репортажи о войне Израиля в секторе Газа
Ричард Медхерст был арестован 15 августа в лондонском аэропорту Хитроу на основании статьи 12 Закона о терроризме 2000 года и более 24 часов находился в полицейском участке, где, по его словам, сотрудники обвинили его в том, что он «якобы выражал мнение или убеждения, поддерживающие запрещенную организацию». #trtнарусском #секторгаза #журналист #сми #интервью #палестина #израиль #журналистика #Gaza
Британский журналист заявил о преследовании за репортажи о войне Израиля в секторе Газа / Others
30 августа 2024 г.
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