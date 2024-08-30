Сооснователь организации Palestine Action был обвинен в нарушении Закона о терроризме Великобритании после серии выступлений в Манчестере и Брэдфорде.

Ричард Барнард обвиняется в «выражении мнения, поддерживающего запрещенную организацию, вопреки разделу 12 Закона о терроризме 2000 года».

41-летний Барнард предстанет перед Вестминстерским магистратским судом 18 сентября, где ему также предъявят два обвинения в поощрении или намерении поощрить нанесение преступного ущерба.

Обвинения вытекают из расследования, проведенного специальным подразделением контртеррористической полиции Северо-Запада (CTPNW) в отношении демонстрации, состоявшейся 8 октября в Манчестере.

Полиция обвинила Барнарда в выражении мнения или убеждения в поддержку запрещенной организации - в данном случае, ХАМАС.

Ему также предъявлено дополнительное обвинение в подстрекательстве к нанесению ущерба за речь, произнесенную им в Брэдфорде.

В тот же день, когда Барнарду было предъявлено обвинение, полиция по борьбе с терроризмом провела обыск в доме другого активиста Palestine Action, подозреваемого в причастности к взлому исследовательского центра оружейной компании Elbit Systems.

В прошлом месяце полиция арестовала 10 активистов, участвовавших в рейде на завод в Бристоле, и задержала их без предъявления обвинений в соответствии с Законом о терроризме. Позже им были предъявлены обвинения в преступлениях, не связанных с терроризмом, и они были помещены в тюрьму.

Организация Palestine Action атаковала различные объекты Elbit по всей Великобритании, включая заводы в Лестере, Олдхэме и Шенстоуне, а также штаб-квартиру компании в Лондоне.

Группа использует тактику прямого действия, чтобы сорвать работу и привлечь внимание к роли Elbit в поставках оружия Израилю.

Их типичные протесты включают в себя захват крыш заводов, разбивание окон, разбрызгивание красной краски, символизирующей кровопролитие, и остановку оборудования, чтобы прервать производство военных технологий.

Израиль применял оружие Elbit в конфликтах с палестинцами, в том числе в продолжающейся войне в Газе. Elbit поставляет 85 % израильских военных беспилотников и наземной техники.