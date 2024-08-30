Израильские военные объявили о создании новой должности - «главного офицера по Газе», вызывая опасения о долгосрочных планах по оккупации палестинского эксклава.

По словам высокопоставленного военного источника, беседовавшего с израильским изданием YNET News, эта должность не является временной мерой военного времени, а призвана контролировать «продовольствие, топливо и инфраструктуру повседневной жизни» в секторе Газа на «годы и годы вперед».

Назначение такого «офицера» рассматривается как создание де-факто постоянного губернатора Газы, что может указывать на планы оккупации этой территории на неопределенный срок.

Высокопоставленный военный источник подчеркнул долгосрочный характер этой позиции.

«Это не менеджер проекта, это роль, которую ему предстоит выполнять в течение долгих-долгих лет. Тот, кто думает, что израильский контроль и участие в жизни сектора скоро прекратятся в зависимости от интенсивности боевых действий или от сделки с пленными, ошибается», - заявил собеседник издания.

Критики утверждают, что этот шаг свидетельствует о явном намерении сохранить контроль над гражданскими делами Газы в обозримом будущем.

В обязанности главного офицера Газы будет входить надзор за гуманитарной помощью, координация гражданских вопросов, а также возможное управление контролируемым возвращением беженцев в город Газа и проектами реконструкции.

Назначение произошло на фоне продолжающихся военных операций Израиля в Газе, которые привели к масштабным разрушениям и человеческим жертвам.

С 7 октября почти 41 тыс. палестинцев были убиты в ходе военного наступления, которое принесло больше смертей и разрушений, чем любая другая война в XXI веке.

Израиль обвиняется Международным судом ООН в геноциде.

Правозащитные организации и палестинские активисты выразили тревогу в связи с этим событием, расценив его как очередное доказательство намерения Израиля сохранить долгосрочный контроль над Газой, фактически аннексировав территорию и лишив палестинцев права на самоопределение.