Реджеп Тайип Эрдоган выступил на церемонии открытия Военного колледжа армии Турции в день 102-й годовщины победы страны в войне за независимость, который также отмечается как день Вооруженных сил Турции.

«Мы провожаем август, который занимает исключительное место в нашей истории как месяц побед, с воодушевлением великой победы. Пусть Господь хранит нашу армию и все наши силы безопасности и пусть они всегда будут победоносными», - сказал президент.

«От Сирии до Северного Ирака, от Ливии до Сомали наши вооруженные силы с честью выполняют свои обязанности везде, где им поручено», - сказал президент Эрдоган, добавив, что турецкие вооруженные силы являются гарантией независимости страны.

Турецкий лидер напомнил о важности поддержки Палестины, приведя символический пример Мустафы Кемаля Ататюрка, основателя Турецкой Республики.

«Как мы можем отвернуться от Иерусалима, где наши предки правили в мире, спокойствии и процветании на протяжении четырех веков? Как мы можем отвернуться от Палестины, где Гази Мустафа Кемаль сражался, чтобы не дать врагу добраться до нее?», - добавил президент Эрдоган.