ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Зеленский уволил командующего ВВС
Отставка военачальника произошла на фоне потери одного из украинских истребителей F-16
Зеленский уволил командующего ВВС
Фото: AP / Others
30 августа 2024 г.

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук был снят с должности президентом Украины Владимиром Зеленским. Причина увольнения не озвучивается, однако отставка прошла на фоне потери одного из украинских истребителей F-16.

Исполняющим обязанности командующего Воздушными силами ВСУ назначен генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко.

«Я решил заменить командующего Воздушными силами ВСУ. Безгранично благодарен всем нашим военным летчикам, инженерам, воинам мобильных огневых групп, расчетам ПВО», - заявил Зеленский, отметив необходимость «беречь личный состав» и «всех наших воинов».

Накануне стало известно, что 26 августа потерпел крушение один из истребителей F-16, поставленных Украине в начале этого месяца. Об этом сообщила 29 августа газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванного американского чиновника.

«Крушение, скорее всего, произошло в результате ошибки пилота», - отмечается в статье.

Подтверждение о крушении истребителя появилось в телеграм-канале украинского Генштаба вечером 29 августа. В заявлении отмечается, что ВСУ использовали F-16 «при отражении ракетного удара со стороны России».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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