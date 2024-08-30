Многие страны-члены ЕС выразили поддержку операции ВСУ под Курском, заявил в четверг Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Он сказал, что украинское наступление на Курскую область изменило ситуацию, но противовоздушная оборона по-прежнему имеет критическое значение для Украины.

«Как я уже неоднократно говорил, контрнаступательная операция Украины в Курске нанесла удар по нарративу Путина. Украина продемонстрировала стратегическую смелость и сделала нарратив Путина о спецоперации абсолютно бесполезным», - сказал Жозеп Боррель на пресс-конференции в Брюсселе после неформальной встречи министров обороны стран ЕС.

Боррель предупредил при этом, что ситуация остается тяжелой в восточной части Донецкой области Украины, где Россия продолжает наступать, несмотря на большие потери.

«Украина может быть очень успешной на поле боя, если мы действительно сделаем все, что требуется», - сказал Боррель.

Боррель упомянул российские воздушные атаки на этой неделе, отметив, что их цель - уничтожение гражданской инфраструктуры Украины.

«Мы видели массированную атаку России в понедельник, 26 августа, когда 300 ракет и беспилотников за один день ударили по украинским городам, нацелившись на важнейшую энергетическую инфраструктуру. Потому что Россия хочет погрузить всю Украину в темноту и холод», - сказал он.

По его словам, на состоявшейся встрече министры получили много информации о том, что происходит на поле боя в Украине, и как наступление на Курск меняет игру на линии фронта в Донбассе.

Боррель также заявил, что Россия обходит санкции и продолжает импортировать товары с Запада через компании в третьих странах. Он призвал к более эффективному подходу к санкционной политике.