В результате обстрела Белгорода и Белгородского района пострадали 46 человек, пятеро погибли. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канал.

37 пострадавших, в том числе семеро детей, находятся в больницах. Состояние одного ребенка оценивается как тяжелое, ему была проведена операция. Гладков также отметил, что двое взрослых сейчас готовятся к транспортировке в Москву.

Губернатор заявил, что удар был нанесен кассетными боеприпасами из РСЗО «Вампир» со стороны Вооруженных сил Украины. Среди погибших - одна женщина и четверо мужчин.

В Белгороде повреждены два многоквартирных дома, два социальных объекта, два коммерческих здания и девять автомобилей. В поселке Дубовое Белгородского района пострадали 13 машин, два дома, легковой автомобиль и гараж. Также повреждения получили один многоквартирный дом и пять частных домов.

По словам Гладкова, силы ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к городу.

В Белгородской области в настоящее время введены особые правовые режимы: контртеррористическая операция и чрезвычайная ситуация федерального масштаба. Эти меры были приняты вслед за военной операцией украинских сил в соседней Курской области 6 августа.

С момента начала российской военной кампании в Украине в 2022 году Белгородская область регулярно становится целью атак, которые обычно не комментируются со стороны Украины. Область подвергается обстрелам из различных видов вооружений, включая артиллерию, реактивные системы залпового огня, а также становится целью для беспилотных летательных аппаратов.

На совещании с президентом РФ Владимиром Путиным 22 августа губернатор Вячеслав Гладков охарактеризовал обстановку в регионе как напряженную.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.