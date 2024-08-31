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Вертолет с 22 людьми пропал на Камчатке
Ми-8 компании «Витязь-Аэро» не вышел на связь после вылета с вулкана Вачкажец
Вертолет с 22 людьми пропал на Камчатке
Фото: Reuters / Others
31 августа 2024 г.

На Камчатке пропал вертолет Ми-8Т авиакомпании «Витязь-Аэро» с 22 людьми на борту, сообщает Росавиация. Воздушное судно выполняло перелет с площадки в районе вулкана Вачкажец на площадку Николаевка, расположенную в 17 км юго-западнее аэропорта Елизово.

По данным ведомства, на борту находились три члена экипажа и 19 пассажиров. Вертолет должен был выйти на связь около 07:15 по московскому времени, но этого не произошло.

Для поиска пропавшего воздушного судна был отправлен другой вертолет Ми-8. Росавиация и экстренные службы продолжают следить за ситуацией.

Стоит отметить, что это не первое авиационное происшествие на Камчатке за последнее время. В начале августа на Камчатке уже произошел инцидент с вертолетом. Тогда близ вулкана Малый Семячик был обнаружен опрокинувшийся вертолет Robinson. В том случае пилот, единственный находившийся на борту, не пострадал. А в конце июня самолет Ан-26 повредил шасси при посадке в аэропорту Петропавловска-Камчатского

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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