Мецаморская атомная электростанция в Армении была отключена от энергосистемы из-за удара молнии, сообщило Министерство территориального управления и инфраструктур республики. Станция переведена в режим безопасной остановки, персонал работает над ее перезапуском.

Инцидент привел к сбою на подстанции «Шаумян-2» и временному обесточиванию ряда районов Еревана, а также Армавирского и Эчмиадзинского районов. Компания «Электросети Армении» сообщила, что электроснабжение было восстановлено в течение 15 минут в Ереване и Армавире, затем в Эчмиадзине.

Мецаморская АЭС, построенная в 1969-1977 годах, расположена в 30 км к западу от Еревана. На станции действуют два энергоблока с реакторами ВВЭР-440. Эксплуатация ведется совместно с «Росатомом». Это единственная действующая АЭС на Южном Кавказе, обеспечивающая до 40% электроэнергии Армении.

Турция и Азербайджан настаивают на закрытии станции, ссылаясь на ее расположение в сейсмоактивной зоне и устаревшие технологии. Европейский союз также призывает к закрытию АЭС. Станция была временно остановлена после Спитакского землетрясения 1988 года, но второй реактор был перезапущен в 1995 году. Срок эксплуатации реактора, истекший в 2005 году, был продлен до 2026 года после ремонтных работ в августе 2021 года.