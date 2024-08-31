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Франция призывает Израиль «прекратить колонизацию»
МИД Франции выразил серьезную обеспокоенность эскалацией напряженности в Газе, на Западном берегу и в Иерусалиме
Франция призывает Израиль «прекратить колонизацию»
МИД Франции / Фото: Reuters / Others
31 августа 2024 г.

Министерство иностранных дел Франции осудило недавние действия Израиля на палестинских территориях. В документе внешнеполитического ведомства подчеркивается, что ситуация в регионе значительно ухудшилась в результате израильских военных операций. Особую обеспокоенность Франции вызывают атаки на гражданские объекты в секторе Газа.

«Франция решительно повторяет, что императив соблюдения международного гуманитарного права применяется ко всем, включая Израиль. В связи с этим атаки, направленные против гуманитарного персонала или персонала ООН, неприемлемы», — говорится в сообщении МИД Франции.

Париж также осудил масштабные военные операции Израиля на Западном берегу, которые привели к гибели 16 палестинцев. Париж призвал «немедленно прекратить колонизацию» оккупированных территорий.

Отдельное внимание в заявлении уделено ситуации вокруг мечети Аль-Акса в Иерусалиме. МИД Франции осудил высказывания израильского министра национальной безопасности Бен-Гвира о строительстве синагоги на территории комплекса мусульманской святыни Аль-Акса, назвав их «безответственными» и «неприемлемыми».

По данным палестинской стороны, с начала израильской операции в октябре 2023 года в секторе Газа погибло более 40 600 человек, преимущественно женщин и детей. На Западном берегу за этот период было убито 670 палестинцев, около 5 400 ранены и более 10 300 арестованы.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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