Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о предложении Азербайджану подписать и ратифицировать мирное соглашение. По словам Пашиняна, 13 из 17 статей договора полностью согласованы, три - частично, а одна статья согласована в основных формулировках.

«Мы предлагаем подписать все эти статьи в качестве соглашения о мире. Мы вчера представили наше предложение официальному Баку», — сказал Пашинян на пресс-конференции в субботу.

Премьер-министр подчеркнул важность подписания согласованных статей, отметив, что они отражают основополагающие принципы мира между двумя странами. Он также предложил продолжить обсуждение остальных вопросов после ратификации договора.

Пашинян также выразил готовность встретиться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на границе двух стран для продолжения переговоров. Он подчеркнул эффективность двустороннего формата переговоров.

«Должен отметить, и вы это заметили, что уже долгое время работа с Азербайджаном идет в двустороннем формате и это приносит положительные результаты. Начиная с совместных заявлений в декабре прошлого года и продолжая заявлением от 19 апреля 2024 года. Вчера было подписано положение о работе комиссии по делимитации. И пока двусторонний формат приносит результат, мы будем его продолжать», — заявил Пашинян.

Ранее Алиев заявил о согласовании 80-90% текста мирного договора с Арменией. Стороны договорились вывести пункт о Зангезурском коридоре из мирного соглашения и обсудить его позже.

Однако Азербайджан по-прежнему ожидает от Армении роспуска Минской группы ОБСЕ и внесения поправок в Конституцию для устранения возможных территориальных претензий к Баку в будущем.

Переговоры о нормализации отношений между Баку и Ереваном продолжаются. Планируется заключить мирный договор до конференции ООН по климату в Баку в ноябре 2024 года.