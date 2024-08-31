Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский выступил с резкой критикой в адрес США, обвинив их в ответственности за гибель тысяч палестинцев в секторе Газа. Полянский призвал Соединенные Штаты «не мешать совету безопасности ООН» работать над урегулированием израильско-палестинского конфликта.

«Все в этом зале прекрасно понимают, что именно Соединенные Штаты несут основную ответственность за то, что происходит в Газе сейчас. 40 тыс. жителей убитых – это не просто абстрактные цифры, это конкретные человеческие трагедии», — заявил Полянский на заседании в Нью-Йорке.

Российский дипломат также раскритиковал позицию Израиля, обвинив его в постоянном изменении переговорной позиции и угрозе обрушения системы региональных договоренностей. Полянский упрекнул США в потакании Израилю вместо сдерживания его действий.

Обвинения прозвучали на фоне израильского вторжения в Газу, где число жертв превысило 40 600 человек, большинство из которых женщины и дети.

Тем временем на Западном берегу погибло 673 палестинца и более 5400 получили ранения.

«Если у остальных моих коллег не хватает смелости сказать вам это в лицо, то у меня с этим проблем нет. Вот и живите с этим дальше», — упрекнул Полянский другие страны в нерешительности осуждать США за роль в Газе.

Ситуация в Газе остается критической: продолжающаяся блокада Газы привела к острой нехватке продовольствия, воды и медикаментов. Израиль сталкивается с обвинениями в геноциде в Международном суде ООН, который потребовал приостановить военные операции в Рафахе, где до оккупации находили укрытие более миллиона палестинцев.