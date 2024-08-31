Белый дом отказался отправлять американских специалистов для обслуживания истребителей F-16 и другой военной техники в Украину, ссылаясь на соображения безопасности. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Совет национальной безопасности США обсуждал возможность отправки американских техников в Украину, но разведывательные службы посчитали это слишком рискованным шагом. Опасения связаны с тем, что Россия может «нацелиться на американских подрядчиков в Украине», что приведет к эскалации конфликта.

Вместо этого Вашингтон рассчитывает, что обслуживание истребителей F-16 возьмут на себя европейские союзники. По словам источников WSJ, США не исключают отправки своих специалистов в будущем, но пока считают это небезопасным.

В конце июля Украина получила шесть из обещанных 80 истребителей F-16, однако без американских техников их эксплуатация может стать сложной задачей, сообщает WSJ.

Ранее командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук был снят с должности президентом Украины Владимиром Зеленским. Причина увольнения не озвучивается, однако отставка прошла на фоне потери одного из украинских истребителей F-16.

Исполняющим обязанности командующего Воздушными силами ВСУ назначен генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко.