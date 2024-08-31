Израиль создал новый коридор шириной до одного километра на севере сектора Газа, что может указывать на намерение израильских властей закрепить свое присутствие в этом регионе надолго. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на спутниковые снимки компании Forensic Architecture.

Новый коридор простирается от границы Израиля до окраин города Бейт-Ханун. По данным издания, для создания этого маршрута израильская армия снесла несколько жилых зданий, чтобы обеспечить передвижение бронетехники.

Израиль уже контролирует два важных коридора в секторе Газа. Эти позиции израильская армия будет использовать в качестве плацдармов для проведения операций против ХАМАС в Газе, по аналогии с операциями на Западном берегу реки Иордан, говорится в публикации.

Кабинет безопасности Израиля недавно принял решение сохранить войска в Филадельфийском коридоре, который находится на границе между Египтом и сектором Газа. Однако министр обороны Йоав Галант выступил против этого решения, а министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир воздержался от голосования.

По данным 12-го канала израильского телевидения, Галант на заседании военного кабинета предупредил, что, если сделка по освобождению пленников не будет достигнута, Израиль может столкнуться с угрозой войны на нескольких фронтах. В документе, представленном премьер-министру Биньямину Нетаньяху и другим высокопоставленным лицам, отмечается, что Израиль находится «на стратегическом перепутье».

Ситуация в Газе остается критической: продолжающаяся блокада Газы привела к острой нехватке продовольствия, воды и медикаментов. Израиль сталкивается с обвинениями в геноциде в Международном суде ООН, который потребовал приостановить военные операции в Рафахе, где до оккупации находили укрытие более миллиона палестинцев.