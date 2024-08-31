Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил немецкому еженедельнику Welt am Sonntag, что операция Украины в Курской области России является законной и входит в рамки права Киева на самооборону.

«Украина имеет право на самооборону, и это право, согласно международному праву, не ограничивается границами», — отметил Столтенберг. Он также добавил, что НАТО не получало предварительную информацию о планах Украины и не принимало участия в их разработке.

Генсек НАТО подчеркнул, что наступление на российской территории сопряжено с определенными рисками, однако Киев сам решает, каким образом проводить свои военные операции.

«Президент Украины Владимир Зеленский четко дал понять, что цель операции — создать буферную зону для предотвращения дальнейших российских атак через границу», — добавил он.

6 августа украинские силы начали крупное наступление в Курской области. ВСУ пересекли российско-украинскую границу и продолжают продвижение. В то же время российские войска продолжают наступление на стратегический центр Покровск на востоке Украины.

Операция в Курской области обсуждалась на заседании Совета НАТО-Украина, созванном по запросу Киева на фоне масштабных воздушных атак Москвы по украинской территории.

Совет НАТО-Украина, созданный в прошлом году для усиления координации между НАТО и Украиной, объединяет членов западного военного альянса и украинскую сторону.