С января по август 2024 года российский энергетический гигант «Газпром» вдвое увеличил поставки природного газа в страны Центральной Азии. Об этом заявил председатель правления компании Алексей Миллер, сообщает пресс-служба «Газпрома».

Миллер отметил, что в странах Центральной Азии наблюдается интенсивный рост потребления энергоресурсов. По его словам, это связано с экономическим и социальным развитием республик, что создает новые возможности для «Газпрома».

Особое внимание Миллер уделил Узбекистану, который активно закупает газ. Поставки в эту страну осуществляются по газопроводу «Средняя Азия — Центр» на максимальном технически возможном уровне.

При этом Миллер подчеркнул, что основными партнерами «Газпрома» по экспорту газа остаются страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в частности, Китай. За первые восемь месяцев 2024 года поставки по газопроводу «Сила Сибири» выросли на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2025 году «Газпром» планирует выйти на проектную мощность экспорта по этому маршруту — 38 млрд кубометров газа, а также построить «дальневосточную» магистраль для отправки топлива в Китай.

Глава «Газпрома» добавил, что многие страны рассматривают природный газ как доступный и надежный источник чистой энергии, что приводит к увеличению заявок на экспорт. В январе-августе спрос на газ вырос на 55 млрд кубометров по сравнению с 2023 годом. При этом потребление газа в Европе снижается, и «Газпром» сосредоточивается на сотрудничестве со странами глобального Юга и Азиатско-Тихоокеанского региона, реализуя в этих регионах крупные инвестиционные проекты.

В октябре прошлого года, в рамках тройного соглашения, начались поставки российского газа через Казахстан в Узбекистан. Казахское Министерство энергетики сообщало, что объем поставок в Узбекистан должен достичь 2,8 млрд кубометров в течение года. «Газпром» также анонсировал подписание 15-летних договоров о сотрудничестве с республиками Центральной Азии и планы по расширению газопровода «Средняя Азия — Центр» для увеличения объемов экспорта в регион.