Момент спасения жителей многоэтажки, которую атаковала ракета в Харькове

Кадры спасения девочки и бабушки из объятого пламенем многоэтажного дома в Харькове, который загорелся после того, как дом 30 августа был атакован ракетой. По данным украинской стороны, это была российская бомба. Семь человек погибли, 90 получили ранения. #trtнарусском #украина #харьков #спасение #война #обстрелы #авиаудар #многоэтажка #пожар #новости #трт #новостимира