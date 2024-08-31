В пятницу, 30 августа, Верховный суд Бразилии постановил «немедленно закрыть» соцсеть X на территории страны, поскольку платформа не выполнила требования о назначении официального представителя в Бразилии. Об этом сообщило агентство Reuters.

Судья Александер де Мораес распорядился прекратить деятельность X в Бразилии до тех пор, пока платформа не выполнит все предыдущие предписания Верховного суда, включая уплату штрафов на сумму более 3 млн долларов и назначение официального представителя в стране.

Согласно решению судьи, пользователи, которые будут пытаться обходить блокировку сети, столкнутся с штрафами в размере 50 тыс. реалов (около девяти тысяч долларов) за каждый день нарушения.

В ответ на это решение владелец X Илон Маск написал и перепостил несколько мнений, критикующих постановление. Он заявил: «Они закрывают главный источник правды в Бразилии» и закрепил пост, назвав Мораеса «злобным диктатором в судебной мантии».

Этот шаг стал новым витком в конфликте между Мораесом и Маском, который начался в начале 2024 года. Тогда судья потребовал от X блокировать аккаунты, подозреваемые в распространении «фейков и ненависти».

Маск, осудив это требование как цензуру, закрыл офисы X в Бразилии, но оставил платформу доступной через систему Starlink. Ранее на этой неделе бразильский суд заморозил счета компании и отказал в их разморозке.