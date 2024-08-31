Израильская бомба убила 19-летнего тиктокера из Газы

В результате израильского авиаудара погиб 19-летний тиктокер Медо Халими. Его видеоролики «Жизнь в палатке» собирали миллионы просмотров. Медо рассказывал о своей жизни в лагере для беженцев, которая проходит под постоянными израильскими авиаударами. Его семья уже несколько раз переезжала, пытаясь спастись от израильских авиаударов. В результате геноцидной войны Израиля против Газы погибли уже более 40 600 палестинцев. #trtнарусском #палестина #израиль #тикток #авиаудары #тиктокер #новости #трт #новостимира