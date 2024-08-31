Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на церемонии вручения дипломов и передачи флага в Военно-морской академии Национального университета обороны. В своей речи он затронул вопросы военной подготовки, роли Турции в международных отношениях и ее позиции как защитника угнетенных народов.

Президент отметил, что Турция продолжает работать над усилением своих вооруженных сил. На прошлой неделе был введен в эксплуатацию подводный флот, включая подлодки «Пири-реис» и «Хызыр-реис», а также начались работы по модернизации подлодки «Мурат-реис».

«Мы планируем ввести подводную лодку «Хызыр-реис» в 2025 году, а «Мурат-реис» — в 2026 году. Остальные три подлодки будут завершены к 2029 году. В результате у нас будет 6 современных подводных лодок с превосходными характеристиками», — заявил президент.

Он также подчеркнул важность использования отечественных систем и вооружений в рамках проекта MİLDEM. По словам президента, это позволит Турции войти в число ведущих стран в этой области. Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что переговоры по проекту нового авианосца, который станет флагманом турецкого флота и заменит текущий корабль «Анадолу», продолжаются.

«С добавлением нашего авианосца к кораблю с БПЛА турецкий флот выйдет на совершенно новый уровень», — добавил он.

Президент отметил, что критика Турции за ее действия в Средиземноморье, Ливии, Сомали и других регионах не заставит ее отступить от своих планов.

«Наши шаги по укреплению отношений с Востоком и Западом не означают, что мы должны выбирать между Европейским Союзом и Шанхайской организацией сотрудничества. Мы будем развивать связи на основе принципа взаимного выигрыша», — заявил турецкий лидер.

Президент также подчеркнул, что Турция будет и дальше защищать свои интересы в Средиземном, Черном и Эгейском морях.

Реджеп Тайип Эрдоган выразил готовность Турции укреплять свое присутствие на мировой арене и развивать многовекторную внешнюю политику, ориентированную на национальные интересы.

«Мы будем смотреть на мир с перспективой 360 градусов и оценивать события с наибольшей широтой взгляда», — сказал президент.